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وزارة التخطيط: أكمال 99% من عمليات الترقيم والحصر للتعداد العام للسكان في 15 محافظة


أكملت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، 99 بالمئة من عملية الترقيم والحصر ضمن 15 محافظة، تمهيداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر في الـ 20 من شهر تشرين الثاني المقبل، إذانطلقت عمليات الحصر والترقيم مطلع شهر أيلول الماضي، ضمن إجراءات وزارة التخطيط والتي تستمر لمدة شهرين، استعداداً لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن وزارته تعمل وفقاً للخطط والبرامج والأهداف المرسومة في التوقيتات الزمنية، لاسيما الانتهاء من الترقيم والحصر بنسبة 99 بالمئة ضمن 15 محافظة، تمهيداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في الـ 20 من الشهر المقبل.

وأضاف أ بعض المحافظات أنهت عمليات الترقيم والحصر بنسبة 100 بالمئة وأغلقت هذه الملف تماماً، مشيراً إلى أن محافظات الإقليم وهي أربيل وسليمانية ودهوك، بدؤوا متأخرين بعملية الترقيم والحصر وبلغت نسبة الإنجاز هناك، 85 بالمئة.

وكانت عمليات الترقيم والحصر قد انطلقت في محافظات الإقليم في الأول من شهر تشرين الأول الحالي.

وأوضح الهنداوي أن وزارته أنهت غالبية الإجراءات والمتطلبات المتمثلة بمركز البيانات، ومركز الاتصالات، و120 ألف جهاز لوحي، فضلاً عن إنشاء غرفة العمليات، منوهاً بأن هناك متطلبات لوجستية وفنية تستكمل خلال الأيام القليلة المقبلة وفقاً للتوقيتات المرسومة والمخطط لها.

وأكد أن وزارته شارفت على إنهاء تدريب 80 ألف موظف من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، فضلاً عن الانتهاء من تدريب 40 ألفاً سابقين ليصبح العدد الكلي، 120 ألف باحث ميداني موزعين على المحافظات لإكمال عمليات الترقيم والحصر سيكونون جاهزين لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في الـ 20 و21 من شهر تشرين الثاني المقبل، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأفادت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، بأن عمليات الترقيم والحصر هي المرحلة الرئيسة من مراحل التعداد العام سيتم بموجبها ترقيم المباني والمساكن والمنشآت مع أخذ المعلومات الأولية عن عدد أفراد الأسرة، وتوزيع العائلات حسب الذكور والإناث، لتكون معلومات مهمة يستند إليها العداد.

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