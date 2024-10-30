الامن النيابية تجمع 60 توقيعاً لاستجواب وزير الدفاع

جمعت لجنة الامن والدفاع النيابية، 60 توقيعاً لاستجواب وزير الدفاع في مجلس النواب، حيث ذكر مصدر برلماني في حديث لـقناة السومرية، إن "لجنة الامن والدفاع النيابية تجمع اكثر من 60 توقيعاً لاستجواب وزير الدفاع ثابت العباسي". ولم يكشف المصدر سبب الاستجواب.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي آمرلي قال، قبل يومين، إن مجلس النواب يعتزم استجواب وزير الدفاع وقادة عسكريين بارزين بعد قضية انتهاك الأجواء العراقية من قبل "الطائرات الإسرائيلية" في قصف إيران.