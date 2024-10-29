الحكم على منتحل صفة ضابط في جهاز الامن الوطني بكربلاء

اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكم بالحبس البسيط على منتحل صفة ضابط في جهاز الامن الوطني في كربلاء.

وقال المجلس في بيان ، ان "محكمة جنايات كربلاء اصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق مدان اقدم على انتحال صفة عقيد في جهاز الامن الوطني".

وأضاف ان "المدان تلقى مبالغ مالية من مواطنين مقابل تعيينهم في جهاز الامن الوطني"، مشيرا الى ان "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 واستدلالا بالمادة 132/ 3 من قانون العقوبات".