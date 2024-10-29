بحوزتهما حبوب "كبتاجون".. القبض على تاجري مخدرات في صلاح الدين

أعلنت مديرية شرطة سامراء جنوب صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما كمية كبيرة من حبوب "الكبتاجون".

وقالت المديرية في بيان انه "بعد ورود معلومات من أحد المصادر إلى شعبه مخدرات بلد بوجود أشخاص يقومون بالمتاجرة بالمخدرات في محافظة بغداد وهم كل من (ح_ع_أ) يسكن بغداد العلاوي منطقه الذهب والمتهم الثاني(أ_ع_أ) يسكن بغداد منطقه الدوريين وبمشاركة من شعبة مخدرات سامراء وكانت نيتهم ادخال المخدرات الى قاطع المسؤولية وتم القبض عليهم وضبطت بحوزتهم حبوب مخدرات نوع كبتاجون عدد (470) حبة".

وأضافت: "تم اعداد محضر اصولي وربط مع الاوراق التحقيقية وعرض الموضوع على قاضي التحقيق الخفر في بلد وقرر توقيفهم وفق المادة 28 مخدرات وارسال المواد المضبوطة إلى دائرة الطب العدلي والتحقيق جاري مع المتهمين واعترفوا بالمتاجرة بالحبوب المخدرة ".