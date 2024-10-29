المشاريع الخدمية سترى النور في الديوانية بعد نقص حاد في الخدمات

صرّح رئيس مجلس محافظة الديوانية محمد شخير فرهود الغانمي، اليوم الثلاثاء، عن قيمة تكلفة المشاريع في الأقضية النواحي داخل المحافظة، فيما أشار الى ان مشروع مجاري قضاء الشافعية أيضا سيرى النور خلال هذا العام، إذ ذكر الغانمي في حديث لقناة السومرية، إنه "تواصلنا يوم أمس مع وزير البلديات والإسكان والاعمار ومدير عام دائرة المجاري بخصوص مشاريع المجاري للأقضية والنواحي في محافظة الديوانية والمشاريع التي من المفترض ان تحال خلال هذا العام مشروع مجاري قضاء عفك بكلفة إجمالية تصل الى 150 مليار ومحطة رفع قضاء آل بدير ومحطة رفع في قضاء الشامية وكذلك مشروع ماء مجاري ناحية نفر ومشروع مجاري قضاء سومر ومشروع مجاري قضاء السنية".

وأضاف ان "المشاريع التي تم المباشرة بها هو مشروع قضاء المهناوية ومشروع مجاري السدير كان فيه بعض المشاكل وعملنا على حلها وسوف يرى النور قريبا".

وبيّن الغانمي ان "مشروع مجاري قضاء الشافعية أيضا سيرى النور قريبا وخلال هذا العام بكلفة اجمالية تصل الى قرابة 720 مليار دينار عراقي من تخصيصات وزارة البلديات والإسكان والاعمار".

وختم قائلا: "نتقدم بالشكر الى رئيس مجلس الوزراء باهتمامه في محافظة الديوانية وجميع من يحاول من تغيير الواقع الخدمي لمحافظة الديوانية التي كانت تعاني من نقص حاد في الخدمات واهمال كبير وواضح خلال الفترة الماضية".