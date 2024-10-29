التعليم العالي يعلن عن إعادة فتح التقديم إلى قناة قبول الطلبة النخبة

صرّحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح التقديم إلى قناة الطلبة النخبة في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2025/2024 لإتاحة الفرصة أمام الطلبة الراغبين بالتقديم.

والتزاما بالضوابط المعتمدة فإن الطلبة المشمولين بالتقديم هم خريجو الدراسة الإعدادية للسنتين الدراسيتين 2023/2022 و2024/2023 من ذوي المعدلات (90%) فما فوق من خريجي الفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي والأدبي وأن التقديم يكون إلى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام (إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية) وكليات القانون والتربية والتربية الأساسية في الجامعات الواقعة ضمن محافظة سكن الطالب، بحسب بيان للوزارة .

ووفقا للبيان، يحق لطلبة المحافظات كافة من خريجي الفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي التقديم إلى تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز/ جامعة البصرة للنفط والغاز بشرط أن لا يقل معدلهم عن (92%).

وبحسب البيان، توضح دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم إلى هذه القناة يستمر حتى انتهاء الدوام الرسمي من يوم الاثنين الموافق 2024/11/4 وأن اجراءات التقديم تبدأ من خلال تقديم الطالب خياراته عبر الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات (اضغط هنا) ومن ثم مراجعة الطالب لأية جامعة حكومية واقعة ضمن محافظة سكنه لإجراء المقابلة والاختبار.