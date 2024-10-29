ضجة تسريب علاوي.. ماذا قال مدير الضرائب في التسريب الصوتي؟

فيما تضج وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتسريب صوتي منسوب لمدير عام هيئة الضرائب علي علاوي وهو يتحدث عن قيامه بالتلاعب بالنسب الضريبية لصالح إحدى الشركات، إلا أن الرعيل الاول في الحكومة يوجه بتحقيق فوري بصحة تلك التسريبات من عدمها.

ماذا قال علاوي؟

وفي التسريب الصوتي المنسوب لمدير عام هيئة الضرائب وهو يتحدث عن قيامه بالتلاعب بالنسب الضريبية لصالح احدى الشركات، يقول علي وعد علاوي مخاطبا شخصا يدعى "ابو فهد": "المعاملة الاولى اليوم خلصت من اجل الدخول في المناقصات، وغدا سنسلمهم براءة الذمة"، مطالبا الشخص المخاطب (ابو فهد) بعدم إرسال المحامي الخاص به كون الاخير ثرثار و"العيون كلها مفتوحة علينا".

ويتحدث علاوي في التسريب الصوتي المزعوم، عن اموال تقدر بين 89 مليون دينار وسبعة مليارات دينار تدفع كرشاوى للتلاعب بالنسب الضريبية لصالح إحدى الشركات.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في وقت سابق من اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى مدير الضرائب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن "السوداني وجه هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام لهيئة العامة للضرائب".

وأضاف أن "التوجيه تضمن أيضاً تقديم النتائج بوقت سريع، تأكيداً على مكافحة الفساد التي تمثل إحدى أهم أولويات البرنامج الحكومي".

وزيرة المالية طيف سامي، أوعزت أيضا، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة، للوقوف على التسريب الصوتي المنسوب لمدير هيئة الضرائب.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا لمدير عام الضرائب علي علاوي وهو يتحدث عن قيامه بالتلاعب بالنسب الضريبية لصالح إحدى الشركات.