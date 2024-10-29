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جانب من مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيدين الكبيرين السيد هاشم صفي الدين ويحيى السنوار في جامع براثا اليوم
وكالة انباء براثا
55
2024-10-29
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جانب من مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيدين الكبيرين السيد هاشم صفي الدين ويحيى السنوار في جامع براثا اليوم
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