اثنان منها بالإعدام والثالث بالسجن المؤبد.. ثلاثة احكام بحق إرهابي ينتمي لداعش في صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، ثلاثة احكام بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى تنظيم داعش الارهابي، اثنان منها بالإعدام والثالث بالسجن المؤبد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان أن "الإرهابي شارك بعمليات استهدفت القوات الأمنية في مدينة سامراء، إضافة إلى مشاركته بعملية خطف احد المواطنين في منطقة الحويجة البحرية، فضلا عن جريمة اخفاءه خطف احد المواطنين، والتستر على هذه العصابات في ناحية الضلوعية بدوافع ارهابية عام 2014".

وأضاف أن "الحكم الأول صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وأن الحكم الثاني صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1 / 3 /8 وبدلالة المادة الرابعة /1، فيما صدر الحكم الثالث وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 2 من القانون نفسه".