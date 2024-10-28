النزاهة و البنك المركزي يؤكدان ضرورة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي ضرورة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته، والسعي الحثيث لاسترداد عوائد الفساد المُهرَّبة، فضلاً عن التركيز على الأساليب الوقائيَّة و التثقيفيَّة؛ لمنع الفساد ونشر ثقافة النزاهة وترسيخها بين أوساط المُجتمع.

واشار اللامي ، خلال استقباله محافظ البنك المركزي علي العلاق ، بحسب بيان للهيئة ، الى العزم على مواصلة جهود مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، لافتاً الى :" ان الفساد يعيق عمليات الاعمار والتنمية والاستثمار ويسهم في تدنّي الخدمات المُقدَّمة للمواطنين.

واتفق الطرفان على تكثيف مستويات التعاون والتنسيق بين الهيئة والبنك المركزيّ، لا سيما في ملفّ غسل الاموال وتهريبها، مُنبّهين إلى قدسيَّة المال العامّ وحرمته، وأهميَّة مُضاعفة الجهود للمُحافظة عليه، واسترداد ما تمَّت سرقته واختلاسه وتهريبه خارج البلد