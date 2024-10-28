الاتصالات تنوه بشأن الانباء عن إطفاء خدمة الانترنت على مناطق غربي العراق

أصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، تنويهاً بشأن الانباء عن إطفاء خدمة الانترنت على مناطق غربي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تنوه إلى عدم صحة المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام عن إطفاء خدمة الانترنت على مناطق (عنه وراوه والقائم) او غيرها".

وبينت انه "تمت بعض الإجراءات الفنية التنظيمية للتحقق من الامرار القانوني لسعات الانترنت وعدم التهريب"، داعية إلى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة واستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وأكدت الوزارة انها "تحتفظ بكافة الإجراءات القانونية لأي جهة تحاول ان تبث الاشاعات المغرضة للرأي العام".