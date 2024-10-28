المندلاوي يوجه اللجنة القانونية النيابية بالإسراع في حسم المواد الخلافية في قانون العفو العام

وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم، اللجنة القانونية النيابية بالإسراع في حسم المواد الخلافية في قانون العفو العام.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي :" ان المندلاوي رأس اجتماعًا جديدًا وموسعًا للجنة القانونية النيابية، بحضور رئيسها واعضائها وعدد من النواب، لمناقشة مجمل القوانين المقدمة للتصويت والمطروحة على جدول أعمال جلسة المجلس ليوم غد الثلاثاء.

وركز الاجتماع على بحث المواد الخلافية في مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦، حيث وجه المندلاوي رئاسة واعضاء اللجنة القانونية النيابية بالاسراع في حسمها لغرض التصويت على القانون في جلسة الغد، إلى جانب التصويت على قوانين (الاحوال الشخصية، والخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، واعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل).