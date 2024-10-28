الدفاع التركية تعلن عن مقتل 23 من مسلحي حزب العمال / المحظور / بضربات جوية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 23 من مسلحي حزب العمال الكردستاني / المحظور / بضربات جوية نفذتها الطائرات الحربية التركية شمالي العراق .

وذكرت الدفاع التركية في بيان لها اليوم الاثنين ان وحدات من الجيش التركي المتمركزة في مناطق هاكوك وكارا وقنديل وسنجار شمالي العراق رصدت تجمعات لمسلحي حزب العمال الكردستاني / المحظور / في مناطق جبلية وعرة ما تطلب الموقف الاستعانة بالطائرات الحربية اسفرت غاراتها على تلك المناطق عن مقتل 23 منهم كحصيلة اولية وانسحاب الاخرين .

واشارت في بيانها الى ان حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"/ المحظور / يتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي وان الجيش التركي يعمل جاهدا من اجل تجفيف منابع الارهاب