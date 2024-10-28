السوداني يوجه بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى مدير الضرائب

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، بفتح تحقيق بتسريب صوتي منسوب لمدير عام الضرائب.
وقال مكتب السوداني في بيان، "وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هيأة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيأة العامة للضرائب".
وشمل التوجيه بحسب البيان "تقديم النتائج بوقت سريع، تأكيداً من رئيس الوزراء على مكافحة الفساد التي تمثل إحدى أهم أولويات البرنامج الحكومي".
وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا لمدير عام الضرائب يخص براءة الذمة والمناقصات.
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