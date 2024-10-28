المصادقة على خطة تنفيذ إصلاح القطاع الأمني في العراق

عقدت لجنة الإصلاح الأمني، اجتماعها الدوري، اليوم الاثنين.
وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي أن " لجنة الإصلاح الأمني عقدت اجتماعها الدوري، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء اللجنة".
وتم خلال الاجتماع، وفق البيان، "المصادقة على خطة تنفيذ ومتابعة إستراتيجية إصلاح القطاع الأمني المصادق عليها من قبل اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".
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