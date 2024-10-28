مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الغد

اعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن جدول اعمال جلسته المقررة يوم غد الثلاثاء 29102024.

وبحسب جدول الاعمال الذي اصدره مجلس النواب، فان "جلسة الغد ستتضمن التصويت على قانون إعادة العقارات الى أصحابها وقانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون خدمة التقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي واستكمال القراءة الاولى لقانون حماية الملكية الفكرية".

ومن المقرر ان "تعقد الجلسة حسب الجدول في الساعة الواحدة بعد الظهر".