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استقالة "خميس الخنجر" من رئاسة حزب السيادة


أعلن حزب السيادة اليوم الاثنين، استقالة خميس الخنجر من رئاسة الحزب، وذلك بعد انباء عن استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة.

وقال الأمين العام للحزب، علي سيف الدين سعدون، في وثيقة"إشارة إلى كتابكم المرقم 2553 في 27 تشرين الأول 2024 والمتضمن قبول استقالة خميس فرحان علي (خميس الخنجر) وكتابكم المرقم 286 في 31 آذار 2024، وكتاب الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة المرقم 16750 في 7 أيار 2024، يرجى مفاتحة الجهات ذات العلاقة بما فيها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة لإعلامهم بالاستقالة وانتفاء الحاجة لتدقيق اسمه لدينا".

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