المحكمة الجنائية المركزية: الحكم بالإعدام لـسبعة من تجار المخدرات

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين، احكاما بالإعدام بحق سبعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، حيث ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم 136 كيلو غرام من نوع صفر واحد (كبتاغون)، فضلا عن 2000 حبة مخدرة".

وأوضح أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".