اللجنة الامنية في البصرة توضح مجريات حادثة مصرف الرافدين وتعلن فتح تحقيق بها

صرّح رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حادثة مصرف الرافدين وسط العشار في مركز مدينة البصرة، حيث ذكر في تصريح، إن "ما حصل في مصرف الرافدين من اطلاق نار كان بسبب تسليم احد المراجعين سلاحه الشخصي الى حماية المصرف واثناء فحص السلاح حدث اطلاق النار بالخطأ مما أدى إلى اصابة رجل وامرأة بإصابات طفيفة داخل المصرف اثناء مراجعتهم وتم نقلهم الى المستشفى القريب من مكان الحادث".

وبيّن رئيس اللجنة الامنية انه "تم تشكيل فريق من قبل الاجهزة الامنية المختصة لمتابعة ملابسات الحادث الذي حصل داخل مصرف الرافدين"، مؤكدا ان "البصرة لم يسجل فيها اي خرق امني في الساعات الماضية".

وأوضح مصدر في قيادة شرطة محافظة البصرة، في وقت سابق من اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024) بأن شخصين مدنيين اصيبا بعد قيام عنصر أمن بإطلاق النار بالخطأ في مصرف الرافدين وسط المحافظة.