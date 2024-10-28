وزارة الهجرة والمهجرين: عودة 767 نازحاً من مخيمات أربيل إلى مناطقهم في نينوى

صرّحت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، عن عودة 767 نازحا من مخيمات أربيل الى مناطقهم الأصلية في محافظة نينوى، إذ ذكرت الوزارة في بيانها، إنه "استمراراً بتنفيذ البرنامج الحكومي، عاد (767) نازحاً من مخيمات الخازر وحسن شام u2 و u3 ) في محافظة أربيل إلى مناطق سكناهم الأصلية في أقضية ونواحي محافظة نينوى، بالتعاون مع سلطات الإقليم والحكومات المحلية في نينوى".

كما وجهت وزيرة الهجرة ايفان فائق بـ"شمول العائدين بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية لدعم الاستقرار في مناطق العودة"، بحسب البيان.