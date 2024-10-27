مشادات كلامية داخل مجلس النواب..

أفاد مصدر مطلع من داخل مجلس النواب، اليوم الأحد، باندلاع مشادات كلامية داخل المجلس.

وقال المصدر، ، إن "مشادات كلامية بين نواب من القومية الكردية وآخرون من عرب كركوك في كافتريا البرلمان".

وأضاف، أن "نواب عرب كركوك غادروا الجلسة اعتراضا على قانون اعادة العقارات".

ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب، المنعقدة حالياً، فقرة تنص على "التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".