هيئة الاعلام والاتصالات تقرر منع ظهور المجرم المتصهين انتفاض قنبر في جميع وسائل الاعلام العراقي

اكد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي حسين المؤيد منع ظهور واستضافة المدعو انتفاض قنبر في جميع وسائل الاعلام العراقي.

وقال المؤيد في بيان" انه استناداً للصلاحيات المخولة لنا في تنظيم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية العراق بموجب الأمر (٦٥) لسنة ۲۰۰٤ النافذ، ونظراً لما تم رصده في الوسائل الإعلامية على المدعو انتفاض قنبر بطرح مضامين في وسائل الاعلام تخالف لائحة قواعد البث الإعلامي وتحديداً المواد الآتية:

الباب الثاني / المادة (1) منع التحريض على العنف والكراهية.

الباب الثاني / المادة (٤) الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.

واضاف" وكذلك لمخالفته قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (۱) لسنة ۲۰۲۲، من خلال ترويجه للكيان الصهيوني ودعم وتشجيع سياساته وافعاله.

وحمل المؤيد وسائل الاعلام التبعات القانونية كافة المترتبة في حال الاستضافة.