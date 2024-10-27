بالوثيقة.. رئيس هيئة الاعلام والاتصالات يوجه بمنع ظهور واستضافة ثائر البياتي

وجه رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي حسين المؤيد بمنع ظهور واستضافة ثائر البياتي.

وقال المؤيد في بيان" انه استناداً للصلاحيات المخولة لنا في تنظيم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية العراق بموجب الأمر (٦٥) لسنة ۲۰۰٤ النافذ، ونظراً لما تم رصده في الوسائل الإعلامية على المدعو ثائر البياتي بالأدلاء بتصريحات متشنجة تدعو الى العنف وتستهدف العملية السياسية والنظام الديمقراطي في العراق وبث مواد تهدد السلم الأهلي وتحرض بشكل مباشر على الاخلال بالأمن العام، وهي مضامين تخالف مواد لائحة قواعد البث الاعلامي الآتية:

المادة (۱): منع التحريض على العنف والكراهية.

الباب الثاني / المادة (٤) : الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.

واكد البيان" انه بصدده تقرر منع ظهور واستضافة الموما اليه في القنوات الفضائية وتتحمل وسائل الاعلام التبعات القانونية كافة المترتبة في حال الاستضافة.