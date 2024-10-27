هادي العامري يحمّل الامريكان مسؤولية انتهاك أجواء العراق من قبل إسرائيل

حَمل الامين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الاحد (27 تشرين الأول 2024)، الولايات المتحدة مسؤولية انتهاك أجواء العراق من قبل إسرائيل.

وقال العامري في بيان إننا "نحّمل الجانب الامريكي المسؤولية الكاملة عن انتهاك طائرات الكيان الصهيوني الغاصب لسيادة الاجواء العراقية والاعتداء السافر على الجمهورية الاسلامية".

وأضاف أنه "وبذلك أثبت الجانب الامريكي مجدداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاجه لممارسة أساليبه العدوانية وتهديده للسلام والإستقرار في المنطقة".

وأكد العامري أن "الحاجة باتت ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق بكافة أشكاله".