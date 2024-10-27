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وزير العدل: قرب إفتتاح سجن إصلاحي في الديوانية


صرّح وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد،  عن تفاصيل السجن الإصلاحي الذي سيتم افتتاحه العام المقبل في محافظة الديوانية، حيث ذكر شواني في مؤتمر صحفي عقده في محافظة الديوانية وتابعته قناة السومرية، إن "نسب الإنجاز في سجن الديوانية الإصلاحي وصلت الى 70%"، مؤكدا ان "العام المقبل 2025 سيشهد افتتاحه". وأضاف شواني، أن "الطاقة الاستيعابية له ستكون بين 3500-4000 نزيل"، مبينا ان "السجن سيخفف العبء على سجناء أهالي الديوانية".

وبيّن شواني انه في "في حال افتتاحه، سيتم نقل نزلاء السجون من أهالي المحافظة إلى سجن الديوانية الاصلاحي خلال الفترة القادمة".

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وزير العدل: قرب إفتتاح سجن إصلاحي في الديوانية
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