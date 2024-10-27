اندلاع حريق كبير في شارع الظلال وسط بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، باندلاع حريق كبير داخل احد المخازن بشارع الضلال في بغداد.

وقال المصدر ، إن "حريقا كبيرا اندلع داخل احد المخازن ضمن شارع الضلال بالعاصمة".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق".

فيما أكد لاحقا الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان إن "فرق الدفاع المدني تبذل جهودًا حثيثة للتعامل مع حادث حريق اندلع داخل مخزن يحتوي على أسطوانات لغاز التبريد في شارع الضلال ببغداد".