العثور على 4 جثث لإرهابيين قتلوا يوم أمس في صلاح الدين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن العثور على 4 جثث لإرهابيين قتلوا يوم أمس في محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان:" أنه إلحاقاً ببياننا ليوم أمس الجمعة بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـ F16 العراقية في قاطع "بلكانه" شرقي صلاح الدي، ومع الضياء الأول لفجر اليوم، شرعت قوة بإشراف قائد عمليات شرقي صلاح الدين من أبطال القوات الخاصة بتواجد ميداني من قائدها والشجعان الغيارى من عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية وبمراقبة ومتابعة فنية من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، بتفتيش موقع الضربة الجوية الناجحة، وعثرت على( 4) جثث للإرهابيين، وتمكنت من تفكيك (3) أحزمة ناسفة، فضلاً عن العثور على أسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة ومبرزات جرمية ومواد أخرى داخل نفق عميق جداً في أحد الجبال، الذي استهدفه حماة سماء الوطن صقور الجو بضربة دقيقة ونوعية".

وأضاف:" أن هذه العمليات الاستباقية التي تستند الى معلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج مبهرة عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة للعصابات الإرهابية"، مؤكدة" أن القوات الأمنية ستجعل الأرض تضيق على داعش وقيادته ما دام لدينا رجال تسلحوا بحب العراق"