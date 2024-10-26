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رئاسة الجمهورية تدين الاعتداء الاسرائيلي على ايران


ادانت رئاسة الجمهورية الاعتداء الصهيوني على ايران وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ، والتحرك العاجل لمنع توسيع دائرة الصراع.

وذكرت الرئاسة في بيان، انها تدين بشدة، الاعتداءات الصهيونية التي استهدفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعدّها انتهاكًا صارخا للقوانين الدولية وسيادة الدول، وخطوةً اخرى باتجاه زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة".

وجددت موقف العراق الثابت برفض أي شكل من أشكال التصعيد، ودعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وضرورة العمل الحثيث على إنهاء العدوان المتواصل على الاشقاء في غزة ولبنان، والوصول إلى حلول تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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