النائبة زيتون الدليمي : تقديم مرشح واحد لرئاسة البرلمان ضرب من الخيال

اعتبرت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي، اليوم السبت، اتفاق الكتل السياسية على مرشح واحد لشغل منصب رئيس مجلس النواب "ضرب من الخيال"، مؤكدة ان الحوارات مازالت مستمرة للخروج بأكثر من شخصية مرشحة.

وقالت الدليمي في حديث صحفي إن "قضية منصب رئيس البرلمان أصبحت عقدة ليس من السهل حلها، والسبب في ذلك ان ارادات القوى السياسية السنية والشيعية تداخلت في ما بينها، واصبح من الصعب جدا الاتفاق على شخص ان يكون ممثلا واحدا لهذه القوى المتعددة والمختلفة والمتناقضة"، مشيرة الى ان "الحديث عن مرشح واحد لرئاسة البرلمان ضرب من الخيال".

وأضافت الدليمي، ان "الأيام الحالية تشهد حوارات واجتماعات نتمنى ان تفضي الى الخروج ولو بمرشحين اثنين او ثلاثة، ليكون التصويت عليهم بحسب قناعة أعضاء مجلس النواب واختيار الاجدر بقيادة مجلس النواب".

وأكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الخميس (24 تشرين الأول 2024) أن تحالفه يدعو لعدم المشاركة بأي جلسة برلمانية لا تتضمن انتخاب رئيس البرلمان.

من جهته، اعتبر رئيس كتلة الصدارة خالد العبيدي أمس الجمعة (26 تشرين الأول 2024) ان الاجماع السني على مرشح واحد لمنصب رئيس البرلمان رسالة قوة وتماسك.