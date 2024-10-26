الشيخ الخزعلي: العدوان على ايران كشف هشاشة الكيان الصهيوني وعدم قدرته على المواجهة

اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ان العدوان على ايران كشف هشاشة الكيان الصهيوني وعدم قدرته على المواجهة.

وقال في بيان :"نُدین الاعتداء السافر، الذي نفذه كيان الاحتلال الغاصب، ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، هذا العدوان الذي كشف هشاشة الكيان، وعدم قدرته على مواجهة المقاومة الإسلامية، التي أذاقته مُرّ الهزائم منذ انطلاق طوفان الأقصى".

واضاف "كما هو دليلٌ جديد على انتهاكاته المتكررة، للقوانين والأعراف الدولية، والتي تستوجب موقفاً حازماً، لردع هؤلاءِ الصهاينة المعتدين".