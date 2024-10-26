توجيه من المندلاوي بشأن قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام

وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، باستكمال انضاج الفقرات الخلافية في قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام لغرض عرضها على التصويت في جلسة يوم غد الاحد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان إن "المندلاوي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة القانونية، بحضور رئيسها واعضاءها، وبمشاركة عدد من رؤساء الكتل واللجان النيابية، لمناقشة جدول أعمال جلسة المجلس ليوم غد الأحد".

وأضاف أن "الاجتماع شهد التباحث بشكل مستفيض حول الفقرات الخلافية للقوانين المقدمة للتصويت في جلسة الغد، كمقترح قانون الاحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها، فضلاً عن مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".

ووجه المندلاوي بحسب البيان اللجنة القانونية النيابية بـ"استمرار انعقاد اجتماعها لهذا اليوم لاستكمال انضاج فقرات القوانين المذكورة، وتقديمها لرئاسة المجلس لغرض عرضها على التصويت في جلسة يوم غد الاحد".