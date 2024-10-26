الأخبار

الأمن الوطني يعلن إحباط عمليات تزوير كبيرة في ميسان


أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، احباط عملية تزوير وصفها بـ"الخطيرة"، في محافظة ميسان، فيما أشار الى أن عملية القبض على المتهم تمت في محافظة البصرة.

وقال الجهاز في بيان، إنه" في ضربة أمنية نوعية، نجحت مفارز جهاز الأمن الوطني بمحافظة ميسان في كشف واحدة من أخطر عمليات التزوير، حيث أطاحت بمتهم محترف في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية".

وأشار الى ان" العملية نُفذت بعد رصد ومتابعة حثيثة، حيث تمكنت مفارز مديرية أمن ميسان من إلقاء القبض على المتهم متلبساً أثناء تواجده في محافظة البصرة. وأسفرت العملية عن ضبط كمية هائلة من الوثائق المزورة بلغت أكثر من 80 وثيقة، تتنوع بين، لوحات مركبات مزورة، ووثائق سنوية للمركبات، ووكالات رسمية، ونماذج هويات أحوال مدنية، وبطاقات سكن، فضلا عن لاصقات هوية".

وأكد الجهاز، انه" خلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهم بممارسته نشاط التزوير بدافع الكسب المادي غير المشروع. وقد تم تحويل المتهم مع جميع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمن الوطني يعلن إحباط عمليات تزوير كبيرة في ميسان
الاتحاد الإسلامي يكشف السبب الرئيس لعدم المشاركة في حكومة كردستان
الدفاع الجوي الايراني يصدر بيانا هاما حول تصديه الباسل للعدوان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية
الإعلام والاتصالات تدين المجازر الصهيونية ضد الكوادر الإعلامية جنوب لبنان
قيادة عمليات بغداد تصدر توجيهاً بشأن تنفيذ أوامر الإعتقالات
تدمير 6 مضافات و4 انفاق لداعش الارهابي في صلاح الدين
وزير البيئة نزار ئاميدي يقدم استقالته من منصبه
إندلاع حريق داخل مستشفى في بابل
العراق يدعو لوقف الحرب وضمان عودة النازحين اللبنانيين
وزير التعليم يصدر قراراً بشأن الطلبة الوافدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك