الأمن الوطني يعلن إحباط عمليات تزوير كبيرة في ميسان

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، احباط عملية تزوير وصفها بـ"الخطيرة"، في محافظة ميسان، فيما أشار الى أن عملية القبض على المتهم تمت في محافظة البصرة.

وقال الجهاز في بيان، إنه" في ضربة أمنية نوعية، نجحت مفارز جهاز الأمن الوطني بمحافظة ميسان في كشف واحدة من أخطر عمليات التزوير، حيث أطاحت بمتهم محترف في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية".

وأشار الى ان" العملية نُفذت بعد رصد ومتابعة حثيثة، حيث تمكنت مفارز مديرية أمن ميسان من إلقاء القبض على المتهم متلبساً أثناء تواجده في محافظة البصرة. وأسفرت العملية عن ضبط كمية هائلة من الوثائق المزورة بلغت أكثر من 80 وثيقة، تتنوع بين، لوحات مركبات مزورة، ووثائق سنوية للمركبات، ووكالات رسمية، ونماذج هويات أحوال مدنية، وبطاقات سكن، فضلا عن لاصقات هوية".

وأكد الجهاز، انه" خلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهم بممارسته نشاط التزوير بدافع الكسب المادي غير المشروع. وقد تم تحويل المتهم مع جميع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.