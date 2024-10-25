الإعلام والاتصالات تدين المجازر الصهيونية ضد الكوادر الإعلامية جنوب لبنان

ادان مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، مجازر قوات الاحتلال الصهيوني ضد الكوادر الإعلامية جنوب لبنان.

وقال المجلس في بيان ، إنه "يدين المجازر العدوانية التي تستمر بارتكابها قوات الاحتلال الصهيوني مستهدفة الكوادر الصحفية والإعلامية العاملة لتغطية الاحداث الدائرة في جنوب لبنان والتي اسفرت عن استشهاد مصور قناة المنار الشهيد وسام قاسم وكادر قناة الميادين الشهيدين المصور غسان نجار والتقني محمد رضا، إضافة الى إصابة عدد كبير من الإعلاميين العاملين من سبع مؤسسات أخرى".

وأضاف "اننا في الوقت الذي نتقدم فيها بالعزاء لإدارة القنوات والمؤسسات الإعلامية ولذوي الشهداء الابرار سائلين المولى القدير ان يتغمدهم برحمته الواسعة وان يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، فإننا ندعو جميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات الإعلامية في العالم الى ادانة هذا السلوك الاجرامي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق سلطات الاحتلال لردعه عن تكرار عدوانه الهمجي على الإعلاميين".