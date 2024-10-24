جهاز مكافحة الإرهاب يقضي على 9 إرهابيين بينهم 7 انتحاريين شمالي الرطبة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس (24 تشرين الأول 2024)، القضاء على 9 إرهابيين بينهم 7 انتحاريين شمالي الرطبة في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال نوعية ناجحة ثم اشتباك بطولي في منطقة صحراء (كعرة) شمالي قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، تمكن خلالها من قتل (9) إرهابيين بينهم (7) انتحاريين وتدمير أسلحتهم وأعتدتهم ومعداتهم الفنية واللوجستية".

وأضافت أن "هذه العملية المباغتة والمتميزة جاءت بإسناد جوي وفني من التحالف الدولي، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، وما زالت هذه العملية مستمرة لتفتيش المنطقة كافة".