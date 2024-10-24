وزير الداخلية: هناك تأمين عالي المستوى للحدود العراقية

أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، (24 تشرين الأول 2024)، ان هناك "تأمين عالي المستوى للحدود العراقية".

وذكر بيان للداخلية، أن "وزير الداخلية عقد اجتماعا موسعا في مديرية شرطة قضاء تلعفر، بحضور عدد من القادة الأمنيين والمديرين، مؤكدا على أن تنهض مدينة الموصل من جديد وتعود كما كانت وبقوة، والعمل على تطبيق الخطط المرسومة لهذه المدينة"، لافتا إلى، أن "العراق هو وطننا وعلينا حمايته".

وشدد الشمري على أن "يكون العمل الشرطوي مميزا في هذه المدينة وبناء علاقة وثيقة ومتينة بين رجل الشرطة والمواطن"، موجها، "بمضاعفة الجهود والقضاء بشكل تام على آفة المخدرات ومتابعة المتاجرين بهذه السموم، خاصة أن هناك تأمينا عالي المستوى للحدود" بحسب البيان.

كما وجه أيضا، "بالاستمرار في الجهد الاستخباري وعدم الغفلة رغم الاستقرار الأمني الذي تعيشه المدينة".

من جهة أخرى، أكد الشمري، على "إنجاز جميع الدعاوى والأوراق التحقيقية"، مشيرا إلى، أن "هناك تقدما كبيرا في موضوع أتمتة مراكز الشرطة وهذا الأمر سيقضي على الابتزاز".

وبين، أن "الأمن مسؤولية الجميع ويجب متابعة العمل اليومي وبذل الجهود المضاعفة لديمومة الأمن والاستقرار".

وعلى هامش تواجده في قضاء تلعفر، "كرم الوزير مجموعة من أسر الشهداء الأبرار والجرحى الأبطال ومنسوبي الوزارة المتميزين، مشيدا بجهودهم وتضحياتهم الكبيرة".