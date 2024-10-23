قاعدة الحرير تستقبل 9 طائرات "شينوك" دفعة واحدة

اكد مصدر مطلع، الاربعاء، ان قاعدة الحرير قرب اربيل استقبلت 9 طائرات شينوك دفعة واحدة.

وقال المصدر ،ان" قاعدة الحرير قرب اربيل والتي تتمركز بها قوات امريكية استقبلت خلال ساعات محدودة 9 طائرات شينوك دفعة واحدة قادمة من قواعدها في سوريا".

واضاف ان" نشاط شينوك وهو الاعلى خلال 2024 يدلل على نقل مواد ومعدات عسكرية او قوات نخبة"، مؤكدا ان " عملية التحليق والهبوط كانت تجري وسط اجراءات استنفار مع تحليق واسع للمسيرات في الاجواء".

واشار الى ان" الحرير تمثل قاعدة متقدمة للجيش الامريكي وتفرض اجراءات مشددة حول اسوارها الخارجية".

يذكر ان الحرير تعد ثاني اهم القواعد التي تنتشر بها القوات الامريكية في العراق بعد عين الاسد وتضم المئات من الجنود بالاضافة الى معدات عسكرية ثقيلة.