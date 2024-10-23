رئيس الجمهورية يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المجازر في فلسطين ولبنان

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل وقف الحرب على فلسطين ولبنان.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ان "رئيس الجمهورية استقبل سفير الجمهورية اللبنانية الشقيقة لدى العراق علي الحبحاب".

وقال رئيس الجمهورية -حسب البيان- أن "صمت المجتمع الدولي إزاء استمرار القصف اليومي واستهداف المدنيين الأبرياء لم يعد مقبولاً".

وأضاف البيان، "استعرض اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، وما يتعرض له لبنان من حرب، حيث جدد الرئيس موقف العراق الداعم والمساند للبنان كجزء من التزامه تجاه أشقائه".

من جانبه، قدّم السفير -حسب البيان - إيجازاً لطبيعة الأوضاع في لبنان، مثمناً موقف العراق الرسمي والشعبي في دعم لبنان واحتضان أبنائه.