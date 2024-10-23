النجباء: الجندي الإسرائيلي مهزوم ولم يتقدم شبراً جنوب لبنان

اعتبرت حركة النجباء، الأربعاء، أن الجندي "الإسرائيلي" مهزوما ولم يتقدم شبراً في جنوب لبنان، فيما لفتت الى أن عمليات المقاومة العراقية لم تتوقف.

وقال رئيس المجلس السياسي في الحركة علي الأسدي خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "عمليات المقاومة العراقية لم تتوقف"، معتبرا أن "محور المقاومة هو عقائدي".

وأضاف أن "الجندي الإسرائيلي مهزوم وأكبر دليل لم يتقدم شبرا في جنوب لبنان"، مشيرا الى أن "القضية الفلسطينية قضية مركزية عربية وانتقلت الى قضية إسلامية وهناك تخاذل عربي".

ولفت الأسدي الى أن "حركة حماس التجأت الى إيران بسبب تخاذل العرب ووجدتها صادقة"، مؤكدا أن "ايران لا تستخدم أحدا ودليل الضربة الأخيرة هي ردت بالمباشر".