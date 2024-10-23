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المندلاوي من لبنان: الدبلوماسية العراقية في المحافل الدولية تركز على إيقاف العدوان


اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، ان الدبلوماسية العراقية النيابية في المحافل الدولية والاقليمية تركز على حشد العالم للانخراط في مساعي إيقاف العدوان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان ان "محسن المندلاوي التقى في العاصمة بيروت، رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في اطار زيارة رسمية تضامنية مع الاشقاء اللبنانيين والفلسطينيين، واستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا (دام ظلها) بضرورة مساندتها وتخفيف المعاناة عنها، وضمن المساعي العراقية الدبلوماسية لوقف العدوان الصهيـوني على شعوب المنطقة".

وأشار الى ان "العراق يبذل جهودًا دبلوماسية نيابية كبيرة في المحافل الدولية والاقليمية، واخرها مشاركته في مؤتمر اتحاد البرلمان الدولي، والاجتماع الطارىء للبرلمان العربي، لحث دول العالم إلى الانخراط الفاعل من اجل الضغط لإيقاف جرائم الابادة التي يمارسها الكـيان الصهيوني الارهابي بحق المدنيين في لبنان وفلسطين"، مشددًا ان "الاعمال الوحشـية لقادة وقوات الاحتلال تشكل خطـرًا جسيمًا على المنظومة الدولية والقوانين الإنسانية، وتمثل تحديًا حقيقيًا للأمن والسلم العالمي، وتنذر حال توسعها بزلزال إقتصادي مدمر يهدد شعوب المنطقة والعالم كافة".

وناقش المندلاوي مع بـري، "المبادرات والمقترحات المطروحة لإيقاف العـدوان الصهيـوني ومنع توسع الصـراع في المنطقة"، مبينًا ان "العراق يقف إلى جانب اشقاءه وسيعمل بالوسائل الممكنة لانجاح مساعي السلام وعودة الاستقرار في لبنان وفلسـطين"، داعيًا في الوقت ذاته "البرلمانات الإسلامية والعربية إلى دعم الجهود الدبلوماسية للبرلمان العراقي لكبح جماح القتل والدمار الصهيـوني، وتوحيد الرؤى والمواقف ضمن مشروع إسلامي عربي يحمي سيادة لبنان وفلسـطين ويحقق مطالب الشعبين العادلة، فضلًا عن تقديم المؤازرة والمساندة الحقيقية للبلدين الشقيقيين، وتوفير الاحتياجات اللازمة للتخفيف من المعاناة الإنسانية فيهما".

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