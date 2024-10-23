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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سماحة السيد هاشم صفي الدين شهيدا على طريق القدس
وكالة انباء براثا
81
2024-10-23
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