إصابة جنود امريكان بعملية عراقية ضد داعش للمرة الثانية!

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية مجدداً، عن إصابة اثنين من جنودها خلال عملية مشتركة مع القوات العراقية ضد عناصر وقيادات في داعش، وذلك للمرة الثانية بعد إصابة سبعة جنود أيضا في عملية بصحراء الانبار في اب الماضي.

فقد ذكر السكرتير الصحفي للبنتاغون اللواء باتريك رايدر في تصريح صحفي، إن إثنين من أفراد الخدمة الأميركية في العراق أصيبا في غارة مشتركة بين الولايات المتحدة والعراق خلال الليل أسفرت عن مقتل "عدة عناصر من تنظيم داعش"، موضحًا ان "كلاهما في حالة مستقرة ويتلقون العلاج من إصاباتهما". ولم يوضح رايدر كيفية إصابتهم أو مكان تلقيهم العلاج.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت عن قتل تسعة عناصر من داعش في الغارة، بينهم "ما يسمى والي ولاية العراق جاسم المزروعي أبو عبد القادر وقيادات أخرى من خط المواجهة".

وتعتبر إصابة جنود أمريكيين خلال الغارات المشتركة على داعش، حوادث استثنائية حصلت لمرتين خلال شهرين الأخيرين، ويحتمل أن الإصابة حصلت بسبب عملية انزال واشتباك مباشر مع الإرهابيين بعد ان يتم قصف المنطقة! والسؤال هنا، ماهو سبب إصابة الجنود الأمريكيين دون إصابة جنود عراقيين في العملية؟ كذلك يتبادر للمتابع تساؤل آخر، وهو لماذا تشارك القوات الامريكية بريًا في العمليات في الوقت الذي من المفترض انها قوات استشارية او تقوم على الأقل بتوفير ضربات جوية فقط؟