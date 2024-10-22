السوداني يوافق على طلب اعفاء حيدر حنون من رئاسة هيئة النزاهة

أفاد مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، (22 تشرين الأول 2024)، بان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق على طلب اعفاء حيدر حنون من رئاسة هيئة النزاهة بناء على طلبه.

وذكر المصدر ان "مجلس الوزراء، صوت خلال جلسته المنعقدة حاليا على تعيين حنون مستشارا في وزارة العدل".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن في 11 أيلول الماضي، ان رئيس الإدعاء العام طلب من محكمة تحقيق بغداد/ الكرخ الثالثة، اجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن "جرائم تقاضى رشى" واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، قد وجه انتقادات شديدة ازاء القاضي ضياء جعفر، خلال مشهد غاضب اثناء مؤتمر صحفي عقده في اربيل في الرابع من الشهر الماضي، خصص للكشف عن خفايا "سرقة القرن" التي هزّت الأوساط السياسية في البلاد.

وقد أبدى رئيس النزاهة، غضبه العارم بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن هذه التطورات تشكل تحديًا كبيرًا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.