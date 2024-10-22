إغلاق معامل مخالفة لشروط الصحة و البيئة بجانب الكرخ

صرّحت قيادة عمليات بغداد، عن اغلاق أربعة معامل مخالفة لضوابط وشروط وزارتي الصحة والبيئة جنوبي العاصمة، حيث ذكرت القيادة في بيان لها اليوم الثلاثاء، انه "تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ولتقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات صهر المعادن، واستكمالاً لعمليات غلق وتدقيق المصانع غير المجازة، تمكنت قطعاتنا الأمنية في فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفارز من (وزارة البيئة، مديرية الدفاع المدني، مركز شرطة المصطفى، شرطة نجدة اليوسفية) من غلق اربعة معامل مخالفة للضوابط الصحية والبيئية وشروط السلامة والأمان".

وبيّنت ان "الاغلاق جاء لعدم وجود موافقات اصولية (إنشائها بشكل عشوائي) ولما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين وذلك في احدى مناطق الكرخ جنوبي العاصمة".