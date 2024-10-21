التعليم العالي تعيد فتح نافذة التقديم إلى قناة الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن إعادة فتح التقديم إلى استمارة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية ضمن المقاعد الشاغرة للسنة الدراسية 2025/2024، حيث ذكرت الوزارة في بيانها، أن "التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية للقناة يشمل الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية (الدور الأول) للسنة الدراسية 2024/2023 الذين لم يقدموا مسبقا والذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى للقبول في الجامعات الحكومية كافة بتخصصاتها الأكاديمية والتقنية (الدراسة الصباحية) على وفق التخصص المناظر أو القريب وتدعو الطلبة إلى الاطلاع على ضوابط وخطوات التقديم المثبتة في بوابة التقديم الإلكتروني".

كذلك يستمر التقديم عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) إلى غاية يوم السبت الموافق 2024/10/26، بحسب بيان الوزارة.