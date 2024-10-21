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بحسب النتائج الأولية، تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدد كبير في الأصوات


من المرجح ان تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عصر اليوم الاثنين، نتائج الانتخابات السادسة لإقليم كردستان منذ تأسيس الإقليم عام 1992، بعد إنقطاع لست سنوات من إجراء الانتخابات، حيث تم تأجيلها لاكثر من مرة، فقد تم اجراء اخر انتخابات في 2018 وكان مقرراً  ان تجرى في 2021 لكن تم تأجيلها لاكثر من مرة بسبب ظروف مختلفة وخلافات سياسية كبيرة.

وأوضحت النتائج الأولية عن تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدد كبير في الأصوات فيما حصد الجيل الجديد مقاعد كثيرة مقارنة بالانتخابات السابقة في 2018.

لم تتغير الخارطة السياسية على صعيد الأحزاب الكبرى في القمة كثيرا في هذه الانتخابات لكنها بنفس الوقت حملت مفاجات واختلافات كبيرة في المستوى الثالث والرابع، حيث قفزت حركة الجيل الجديد بعدد الأصوات لتقترب من الاتحاد الوطني الكردستاني فيما تراجعت الأحزاب الإسلامية.

 

وبالارقام، حصل الديمقراطي الكردستاني على حوالي 700 الف صوت، وهو رقم مقارب او اعلى بقليل تقريبا مما حصل عليه في الانتخابات السابقة 2018.

بينما حصل الاتحاد الوطني على 350 الف صوت وهو اعلى بقليل مما حصل عليه في الانتخابات السابقة في 2018.

وجاء في المرتبة الثالثة، حراك الجيل الجديد، الذي حصل على اكثر من 300 الف صوت في قفزة كبيرة مقارنة باقل من 130 الف صوت في الانتخابات السابقة 2018.

وبهذه الاصوات حل الجيل الجديد محل التحالفات الإسلامية الكردية، التي حصلت بمجموعها على اكثر من 100 الف صوت فقط في هذه الانتخابات، مقارنة بأكثر من 280 الف صوت في انتخابات 2018.

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