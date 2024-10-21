رئيس الجمهورية يلتقي ووزير العدل وبحث معه تحسين واقع السجون والاهتمام بالدوائر العدلية

إلتقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، في قصر السلام ببغداد، وزير العدل خالد شواني وبحث معه ملفات الاهتمام بالدوائر العدلية وتحسين واقع السجون.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "اللقاء بحث جهود الوزارة في مجال تحسين واقع السجون والاهتمام بالدوائر العدلية، وتسهيل آلية الخدمات المقدمة للمواطنين".

وبحسب البيان، أكد الرئيس حرص رئاسة الجمهورية على "دعم إجراءات الوزارة في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وتطبيق المعايير الأساسية لحقوق الإنسان".

بالمقابل، استعرض الوزير مجمل الأوضاع داخل الوزارة ودوائرها العدلية، وخطط الارتقاء بواقع العمل فيها، مثمنا دعم رئيس الجمهورية للوزارة وبما يسهم في تعزيز الخدمات العدلية والقانونية المقدمة للمواطنين، بحسب البيان.