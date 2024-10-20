ضبط ربع مليون حبة كبتاگون في الأنبار

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاحد (20 تشرين الاول 2024)، ضبط ربع مليون حبة "كبتاگون" في محافظة الأنبار، المحاذية الى سوريا.

وجاء في بيان أنه "استناداً إلى معلومات دقيقة شكلت المديرية العامة لشؤون المخدرات فريق عمل برئاسة مدير مديرية شؤون مخدرات الأنبار".

وأضاف البيان، أنه "وبعد التعمق بالتحقيقات الأصولية مع أحد المتورطين بجريمة المخدرات الملقى القبض عليه وبدلالة المتهم وبعملية استباقية تم ضبط ربع مليون حبة كبتاجون مخدرة في الأنبار قبل المتاجرة بها".

وأشار، إلى أنه "ضبطت كمية الحبوب المخدرة بمحضر ضبط وفق الاصول واتخذت كافة الاجراءات القانونية بموجب قرارات قضائية".

وتشكل تجارة المخدرات في العراق تحديًا كبيرًا للسلطات خصوصًا مع ازدياد حجم استهلاكها.