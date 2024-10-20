النزاهة تضبط مفوضاً بمكتب مكافحة مخدرات المحاويل بتهمة الرشوة

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (20 تشرين الأول 2024)، بتمكُّن ملاكاتها في مُحافظة بابل من ضبط مسؤول البريد في مكتب مكافحة مُخدَّرات المحاويل لقيامه بابتزاز أحد المُواطنين وطلب مبلغٍ ماليٍّ منه.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق بابل تمكَّن من ضبط مفوَّض مسؤول عن بريد المحكمة في مكتب مكافحة مُخدَّرات المحاويل، على خلفيَّة قيامه بابتزاز أحد المواطنين، وطلب مبلغٍ ماليٍّ منه مقابل وعدٍ كاذبٍ بغلق الأوراق التحقيقيَّة الخاصَّة به".

وأضافت أنَّ "المُتَّهم طلب مبلغاً مالياً قدره مليون وخمسمائة ألف دينارٍ من أحد المُشتكين، مقابل قيامه بغلق الأوراق التحقيقيَّة المُقامة ضدَّ المُشتكي"، لافتة إلى أنَّ "عمليَّة الضبط تمَّت وفق مُذكَّرة ضبطٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983.

ونوهت "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصِّ، لاستكمال الإجراءات القانونيَّة، وتقرير مصير المُتَّهم".