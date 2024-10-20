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توضيح من رئاسة الجمهورية بخصوص الدعوى المقامة على رشيد


نشرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، اليوم الأحد (20 تشرين الأول 2024)، توضيحاً حول ما تداولته وسائل إعلام عن دعوى مقدمة من قبل أحد الأشخاص على رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

وقالت الدائرة في بيان  إن "وسائل الإعلام تداولت خبرا عن دعوى مقدمة من قبل أحد الأشخاص على رئيس الجمهورية، وعلى شخص يدعي أنه مستشار لفخامته، ويدعي المشتكي فيها إبرامه عقدا بشأن إنشاء موقع إلكتروني لرئاسة الجمهورية".

وأوضحت أن "الرئيس لم يكلف أحدا بالتعاقد لإنشاء موقع إلكتروني أو تطويره، ولا يوجد أي تخويل بذلك، كما ننفي وجود مستشار يعمل في هيئة المستشارين بهذا الاسم".

وأضافت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية أن "رئاسة الجمهورية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من تعاقد نيابة عن رئاسة الجمهورية إذا ثبت ذلك، كما تهيب رئاسة الجمهورية بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في النشر".

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