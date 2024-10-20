مصدر بالإتحاد الوطني يقول إن حزبه حقق فوزاً كبيراً

أفاد مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، (20 تشرين الأول 2024)، بتحقيق الاتحاد "فوزاً كبيراً" في انتخابات برلمان إقليم كردستان بدورته السادسة.

وذكر المصدر، ان "الاتحاد الوطني حقق فوزا كبيرا في محافظتي السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين".

وأضاف، انه "وحسب النتائج الأولية فقد زادت أصوات الاتحاد الوطني في قضاء دربنديخان بنسبة 110%".

وأُغلقت صناديق الاقتراع العام في انتخابات برلمان كردستان عند الساعة السادسة من مساء اليوم بعدما بدأت في الساعة السابعة صباحاً، في أول انتخابات برلمانية تُجرى في كردستان منذ عام 2018.

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات إقليم كردستان نحو 2.9 مليون، وفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.